ФБР предупредило о вооруженных протестах из-за импичмента Трампа

У ФБР есть данные о том, что во всех штатах США планируется проведение вооруженных акций протеста в ближайшие дни. Об этом сообщил в понедельник, 11 января, на своей странице в Twitter журналист телекомпании ABC News Аарон Катерски, ссылаясь на имеющийся в его распоряжении документ ФБР.

По данным сотрудников службы безопасности США, вооруженная группа собирается направиться в Вашингтон 16 января.

«Они предупредили, что если Конгресс попытается отстранить президента США посредством 25-й поправки [к конституции], то произойдет мощное восстание», — приводит Катерски выдержки из документа.

По информации ФБР, акции протеста собираются провести у законодательных собраний 50 американских штатов с 16 по 20 января, а у Капитолия в Вашингтоне — с 17 по 20 января.

Организаторы протестов призывают захватывать суды и административные здания в случае, если действующего президента США Дональда Трампа отстранят от власти ранее дня инаугурации избранного президента США Джозефа Байдена 20 января.

Ранее в этот день демократы внесли в палату представителей резолюцию об импичменте Трампу, обвинив его в подстрекательстве к мятежу. В документе вице-президента США Майка Пенса призывают задействовать 25-ю поправку к конституции и отстранить Трампа от власти. Ранее в этот день отмечалось, что если Пенс не ответит на запрос в течение суток, то документ об импичменте вынесут на пленарное заседание палаты представителей на следующий день, то есть 12 января.

В этот же день палата представителей опубликовала текст резолюции об импичменте Трампу. Авторы документа полагают, что действующий президент США останется угрозой для нацбезопасности, демократии и конституции страны, исходя из его действий в день беспорядков около конгресса.

7 января конгресс США утвердил избрание демократа Джо Байдена президентом США. Процедура проходила на фоне беспорядков в Вашингтоне: накануне сторонники Трампа ворвались в Капитолий, погибли пять человек, в том числе полицейский.

В тот же день спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси назвала штурм Капитолия подарком президенту России Владимиру Путину. По ее словам, Трамп является «инструментом» Москвы для преуменьшения роли демократии в мире.

Позднее, 10 января, она заявила, что если Трампу будет объявлен импичмент, он не сможет вновь баллотироваться на пост главы государства.