Импичмент Трампа поддержало достаточное для утверждения число конгрессменов

По меньшей мере 218 американских конгрессменов-демократов поддержали резолюцию об импичменте действующего президента-республиканца Дональда Трампа. Об этом сообщила в понедельник, 11 января, газета Politico.

По данным издания, данного числа законодателей достаточно для утверждения документа при проведении голосования по нему в палате представителей Конгресса США.

Демократы внесли инициативу об импичменте в нижнюю палату американского законодательного органа ранее в понедельник, в ней выдвинуто обвинение Трампу в подстрекательстве к мятежу. В документе вице-президента США Майка Пенса призывают задействовать 25-ю поправку к конституции и отстранить Трампа от власти.

Также 11 января палата представителей опубликовала текст резолюции об импичменте Трампу. Авторы документа полагают, что действующий президент США останется угрозой для нацбезопасности, демократии и конституции страны, исходя из его действий в день беспорядков около конгресса.

7 января конгресс США утвердил избрание демократа Джо Байдена президентом США. Процедура проходила на фоне беспорядков в Вашингтоне: накануне сторонники Трампа ворвались в Капитолий, погибли пять человек, в том числе полицейский.

В тот же день спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси назвала штурм Капитолия подарком президенту России Владимиру Путину. По ее словам, Трамп является «инструментом» Москвы для преуменьшения роли демократии в мире.

Позднее, 10 января, она заявила, что если Трампу будет объявлен импичмент, он не сможет вновь баллотироваться на пост главы государства.

Ранее демократы уже предпринимали попытку объявить Трампу импичмент, но Сенат в феврале 2020 года оправдал действующего президента США по обеим статьям обвинения.