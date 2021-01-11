В ВОЗ оценили опасность японской мутации SARS-CoV-2

Новый штамм коронавируса, выявленный в Японии, пока не повлиял на агрессивность инфекции. Об этом в понедельник, 11 января, сообщил на брифинге генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.

«На выходных Япония сообщила ВОЗ о новом варианте вируса. Чем больше вирус распространяется, тем выше шансы на то, что будут появляться новые варианты вируса… Это может привести к росту заболеваемости и госпитализаций, что будет осложнять работу больниц, которые и так уже находятся на грани», — приводит его слова «РИА Новости».

Гебрейесус подчеркнул необходимость ношения масок и соблюдения социальной дистанции. По словам главы ВОЗ, ограничение распространения COVID-19 снижает риски появления новых штаммов.

Накануне новую мутацию SARS-CoV-2 обнаружили в Японии у четырех путешественников из Бразилии. Новый вариант отличается от обнаруженных в Великобритании и Южной Африке. Но у всех есть общие мутации, рассказал глава Национального института инфекционных заболеваний Такаджи Вакита.

Новую мутацию COVID-19 выявили в середине декабря 2020 года в Великобритании. Из-за этого многие страны приостановили сообщение с Соединенным Королевством. 7 января директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге заявил, что мутировавший штамм COVID-19 выявили в 22 странах Европы.

10 января глава Роспотребнадзора РФ Анна Попова заявила, что в в России выявили первый случай «британского» штамма коронавируса.