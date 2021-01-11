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Пробки образовались на двух шоссе из-за пожара в Подмосковье

Пробки образовались на двух шоссе из-за пожара в Подмосковье

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Многокилометровые пробки образовались на Ильинском и Волоколамском шоссе из-за пожара в частном доме в Красногорске, сообщили 11 января в пресс-службе Минтранса Подмосковья.

«В связи с возгоранием в частном жилом доме по улице Анинской перекрыт один ряд Волоколамского шоссе по направлению в область», — передает пресс-служба в Telegram-канале.

Пожарную технику пришлось разместить непосредственно на шоссе. Пробка тянется от начала эстакады Красногорска до ЖК «Изумрудные холмы», передает телеканал «360». Уточняется, что речь идет об одноэтажном частном доме, который находится на территории микрорайона в окружении высотных многоквартирных зданий. Площадь возгорания составила 80 кв. м. Пострадавших нет.

На месте происшествия продолжается ликвидация последствий пожара и разбор завалов.

По данным регионального главка МЧС, сообщение о возгорании поступило 11 января в 16:51. К ликвидации огня были привлечены три единицы техники и девять пожарных.

Ранее, 20 декабря, в Москве в районе 1-го км МКАД из-за перевернувшейся «Газели» произошел разлив топлива. Было перекрыто четыре полосы. Водитель получил травмы и был госпитализирован.

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