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Воробьев заявил об отсутствии всплеска случаев COVID-19 после праздников

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После новогодних праздников в Подмосковье не произошло всплеска числа заболевших COVID-19. Об этом сообщил в понедельник, 11 января, губернатор Московской области Андрей Воробьев.

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«У нас были открыты музеи, выставки, всё это было с соблюдением всех мер предосторожности, стандартов. Мы не видим какого-либо всплеска, всё штатно. Да, заболеваемость есть, госпитализация за это время уменьшилась», — рассказал он в эфире телеканала «Россия 1».

Министр здравоохранения региона Светлана Стригункова рассказала 11 января, что вакцину от COVID-19 сделали уже более 17 тыс. жителей Московской области.

В конце декабря 2020 года правительство Московской области решило не ужесточать ограничительные меры по COVID-19 в новогодние праздники.

В России масштабная вакцинация во всех регионах началась 15 декабря. Россиянам предлагают сделать прививку препаратом «Спутник V», разработанным специалистами центра имени Гамалеи. Он стал первой в России и мире вакциной от коронавируса, его зарегистрировали 11 августа. Итоговая эффективность вакцины составила 91,4%, в отношении тяжелых случаев — 100%.

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