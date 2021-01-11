Двое человек погибли в перестрелке в Афинах
Перестрелка произошла в районе Неос Космос в Афинах, два человека погибли и два ранены, сообщает в понедельник, 11 января, Афинское агентство новостей AMNA.
Инцидент произошел на одной из основных магистралей греческой столицы.
По предварительный информации, речь идет о криминальной разборке между двумя группами албанцев. Полиция разыскивает скрывшийся с места происшествия автомобиль.
В феврале 2020 года в центре столицы Греции, на перекрестке улиц Сапфо и Менандру в районе площади Омония, произошел вооруженный конфликт между иностранцами. В результате инцидента один человек погиб и один пострадал.