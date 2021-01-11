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Экономика
Треть россиян назвали наличные лучшей формой сбережений

Треть россиян назвали наличные лучшей формой сбережений

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Треть россиян предпочитает хранить деньги в наличной форме, говорится в данных Центробанка, с которыми ознакомились «Известия». За 2020 год число таких граждан увеличилось на 10 п.п. Среди причин регулятор назвал снижение ставок по депозитам и низкую осведомленность россиян об альтернативных формах хранения средств.

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В банках из топ-30 подтвердили отток средств из вкладов в прошлом году, особенно в период введения ограничений из-за коронавируса и к концу года, когда ЦБ снизил ключевую ставку до исторического минимума в 4,25%.

Кредитные организации также отметили выросшую популярность инвестиционных продуктов. По мнению экспертов, ближайшие несколько лет этот тренд сохранится и может повлечь за собой отток до 10% средств вкладов, рассказала руководитель направления вкладов УБРиР Ольга Аксенова.

За 2020 год в ВТБ уже отметили снижение доли переоткрываемых вкладов на 10–15 п.п., сообщила заместитель начальника управления «Сбережения» ВТБ Мария Воронина.

В Почта Банке за прошлый год портфель вкладов сократился на 34%, рассказал руководитель службы пассивов и комиссионных продуктов банка Геннадий Чаусов. При этом спрос клиентов на инвестиционные продукты устойчиво рос каждый месяц, в прошлом году он увеличился на 20%.

Когда ситуация с пандемией улучшится и население привыкнет к низким ставкам по вкладам, число тех, кто хранит средства в наличных, начнет сокращаться, считает управляющий активами «БКС Мир инвестиций» Андрей Русецкий.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»: Так сдержать: треть россиян считает наличные лучшей формой сбережений

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