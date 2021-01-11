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Роскомнадзор потребовал от Hyundai сведения о возможной утечке данных россиян

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Роскомнадзор потребовал от компании Hyundai предоставить сведения о возможной утечке персональных данных россиян. Об этом сообщила в понедельник, 11 января, пресс-служба ведомства.

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«Роскомнадзор направил в адрес компании Hyundai письмо с требованием предоставить сведения о возможной утечке персональных данных пользователей сайта hyundai.ru», — привели сообщение пресс-службы в ТАСС.

Если сведения об утечке данных подтвердятся, компания обязана объяснить причины, которые повлекли распространение персональных данных, а также рассказать о мерах по минимизации рисков последствий доступа неограниченного круга лиц к этим данным, которые были приняты компанией.

Данные 1,3 млн пользователей сайта компании Hyundai выставлены на продажу на теневом форуме. База данных может содержать фамилию, имя, отчество, номер телефона и адрес пользователя, а также информацию об автомобиле и покупке автозапчастей, передает агентство со ссылкой на Telegram-канал «Утечка информации».

Ранее 11 января стало известно, что около 100 млн записей личных данных россиян оказалось в Сети в 2020 году. Такая информация следует из исследования компании InfoWatch.

Президент России Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека, которое прошло 10 декабря 2020 года, призвал заняться вопросами защиты персональных данных граждан.

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