У главы МИД Абхазии выявили коронавирус

Министр иностранных дел Абхазии Даур Кове в понедельник, 11 января, сообщил, что получил положительный результат теста на коронавирус.

«Чувствую себя нормально, нахожусь на самоизоляции. Не болейте, берегите себя и своих близких», — написал он на своей странице в Facebook.

27 декабря стало известно, что президент Абхазии Аслан Бжания заболел COVID-19.

Начальник управления по связям со средствами массовой информации администрации главы республики Алхас Чолокуа позже добавил, что болезнь у Бжании протекает в легкой форме, лечение проводится амбулаторно, а свои обязанности президент исполняет дистанционно.

Также в декабре Бжания рассказал о помощи, которую Россия оказала Абхазии в борьбе с коронавирусной инфекцией.

Так, в Сухуме был развернут военный госпиталь Минобороны РФ на 150 мест, в нем работают более 100 врачей, военных специалистов, отмечал абхазский лидер.