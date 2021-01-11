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У главы МИД Абхазии выявили коронавирус
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У главы МИД Абхазии выявили коронавирус

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Министр иностранных дел Абхазии Даур Кове в понедельник, 11 января, сообщил, что получил положительный результат теста на коронавирус.

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«Чувствую себя нормально, нахожусь на самоизоляции. Не болейте, берегите себя и своих близких», — написал он на своей странице в Facebook.

27 декабря стало известно, что президент Абхазии Аслан Бжания заболел COVID-19.

Начальник управления по связям со средствами массовой информации администрации главы республики Алхас Чолокуа позже добавил, что болезнь у Бжании протекает в легкой форме, лечение проводится амбулаторно, а свои обязанности президент исполняет дистанционно.

Также в декабре Бжания рассказал о помощи, которую Россия оказала Абхазии в борьбе с коронавирусной инфекцией.

Так, в Сухуме был развернут военный госпиталь Минобороны РФ на 150 мест, в нем работают более 100 врачей, военных специалистов, отмечал абхазский лидер.

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