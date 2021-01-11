Двое детей погибли после взрыва на юге Сирии

Группа из 12 детей подорвалась на мине в городе Шейх-Мискин на юге Сирии, двое из них погибли, сообщает в понедельник, 11 января, сирийское государственное агентство SANA.

«Два ребенка погибли и еще 10 получили ранения в результате подрыва мины, оставленной террористами в Шейх-Мискине в провинции Деръа», — говорится в публикации.

В 2019 году в Сирии в окрестностях Дамаска двое детей также погибли в результате взрыва мины, оставленной боевиками. ЧП произошло около города Хош-Насри, расположенного возле другого населенного пункта — Дума, ранее являвшегося форпостом вооруженных группировок.

С марта 2011 года в Сирии продолжается вооруженный конфликт. К настоящему моменту основная группировка террористов «Исламского государства» (ИГ, запрещено в РФ) разгромлена. В ряде провинций страны действуют разрозненные отряды боевиков.