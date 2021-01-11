Последствия ДТП с военной колонной в Подмосковье сняли с коптера
Последствия ДТП с участием военной колонны на Новорижском шоссе в Московской области сняли с коптера. Как видно на кадрах, один из автобусов сильно пострадал. По дороге разбросаны части поврежденных автомобилей. Рядом стоит грузовик водителя, который протаранил колонну.
По данным телеканала РЕН ТВ, колонна военных автобусов двигалась из Нахабино, где проходило практическое вождение. Первый автобус сломался, и колонна была вынуждена остановить движение. Когда водитель сломавшегося автобуса вышел, грузовик влетел в остановившуюся колонну.
По последним данным, число пострадавших военнослужащих в ДТП достигло 50 человек.
В пресс-службе Минтранспорта Подмосковья сообщили о 41 пострадавшем и четырех погибших. Источник «Известий» уточнил, что 16 человек находятся в тяжелом состоянии.
По предварительным данным Минобороны РФ, водитель фуры Scania не справился с управлением и протаранил военную колонну. Водитель грузовика задержан.