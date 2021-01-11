Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Более 20 человек оказались заблокированы после взрыва на шахте в Китае
Мир
Джулиани хотят исключить из состава Ассоциации адвокатов штата Нью-Йорк
Мир
Демократы внесли в палату представителей резолюцию об импичменте Трампу
Мир
Алиев пообещал Армении ж/д сообщение с РФ через Азербайджан
Общество
Еще одно уголовное дело возбудили после пожара в доме престарелых под Тюменью
Мир
Эксперты заявили о срыве Люксембургом соглашения с РФ о налогообложении
Мир
У главы МИД Абхазии выявили коронавирус
Мир
Украинский депутат назвал отказ от вакцины РФ геноцидом населения
Экономика
Треть россиян назвали наличные лучшей формой сбережений

Последствия ДТП с военной колонной в Подмосковье сняли с коптера

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Последствия ДТП с участием военной колонны на Новорижском шоссе в Московской области сняли с коптера. Как видно на кадрах, один из автобусов сильно пострадал. По дороге разбросаны части поврежденных автомобилей. Рядом стоит грузовик водителя, который протаранил колонну.

По данным телеканала РЕН ТВ, колонна военных автобусов двигалась из Нахабино, где проходило практическое вождение. Первый автобус сломался, и колонна была вынуждена остановить движение. Когда водитель сломавшегося автобуса вышел, грузовик влетел в остановившуюся колонну.

По последним данным, число пострадавших военнослужащих в ДТП достигло 50 человек.

В пресс-службе Минтранспорта Подмосковья сообщили о 41 пострадавшем и четырех погибших. Источник «Известий» уточнил, что 16 человек находятся в тяжелом состоянии.

По предварительным данным Минобороны РФ, водитель фуры Scania не справился с управлением и протаранил военную колонну. Водитель грузовика задержан.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020