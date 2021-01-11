Последствия ДТП с военной колонной в Подмосковье сняли с коптера

Последствия ДТП с участием военной колонны на Новорижском шоссе в Московской области сняли с коптера. Как видно на кадрах, один из автобусов сильно пострадал. По дороге разбросаны части поврежденных автомобилей. Рядом стоит грузовик водителя, который протаранил колонну.

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По данным телеканала РЕН ТВ, колонна военных автобусов двигалась из Нахабино, где проходило практическое вождение. Первый автобус сломался, и колонна была вынуждена остановить движение. Когда водитель сломавшегося автобуса вышел, грузовик влетел в остановившуюся колонну.

По последним данным, число пострадавших военнослужащих в ДТП достигло 50 человек.

В пресс-службе Минтранспорта Подмосковья сообщили о 41 пострадавшем и четырех погибших. Источник «Известий» уточнил, что 16 человек находятся в тяжелом состоянии.

По предварительным данным Минобороны РФ, водитель фуры Scania не справился с управлением и протаранил военную колонну. Водитель грузовика задержан.