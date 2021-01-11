Первый лесосеменной центр появится в Иркутской области

Первый лесосеменной центр стоимостью 400 млн рублей планируют создать в Иркутской области в рамках федерального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экология» в 2022 году. Он будет расположен в Мегетском лесопитомнике. Там планируют установить комплекс для обработки шишек, получения и подготовки семян, а также построить пять дополнительных теплиц с системами отопления и орошения, длина каждой — 100 м.

Проектирование лесосеменного центра проведут в этом году, из областного бюджета на это выделят 10 млн рублей. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу кабмина региона.

В Иркутской области необходимо восстановить 160 тыс. га леса после незаконной вырубки и лесных пожаров. Для этого к 2024 году будут высаживать 35 млн сеянцев в год.

Напомним, премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил перечень видов деятельности, запрещенных в центральной экологической зоне Байкальской природной территории. В список попали: заготовка древесины, разведка и разработка новых месторождений полезных ископаемых, добыча сырой нефти и природного газа, радиоактивных и металлических руд, сброс в водные объекты отходов. Постановление действует до 1 января 2027 года.