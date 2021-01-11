Более 20 человек оказались заблокированы после взрыва на шахте в Китае

Более 20 человек оказались заблокированы в результате взрыва на золотодобывающей шахте на востоке Китая. Об этом сообщает в понедельник, 11 января, газета Global Times со ссылкой на местные власти.

Взрыв произошел на шахте в городском уезде Цися в округе Яньтай, провинции Шаньдун. Под землей находятся 22 человека, контакта с ними на данный момент нет.

В конце августа 2020 года на угольной шахте в провинции Шаньдун произошел взрыв. Погибли семь человек, в больницы были доставлены 16 человек.