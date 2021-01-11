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Число пострадавших в ДТП с военной колонной в Подмосковье выросло до 50

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Число пострадавших военнослужащих в ДТП на Новорижском шоссе в Подмосковье достигло 50 человек, пишет 11 января «Интерфакс» со ссылкой на источник.

Ранее в пресс-службе Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона сообщили, что в результате аварии пострадали не менее 40 человек. Известно, что погибли четыре человека.

По данным источника «Известий», 16 потерпевших находятся в тяжелом состоянии.

Как уточнили в Минобороны РФ, водитель большегрузного автомобиля Scania не справился с управлением и протаранил один из автобусов «ПАЗ» воинской автоколонны. Известно, что в военных автобусах 147-й автомобильной базы Министерства обороны РФ, следовавших колонной по трассе в сопровождении военной автомобильной инспекции, находились солдаты-срочники и офицеры.

Водитель большегруза задержан, его состояние и документы, необходимые для управления грузовиком, проверяются.

По информации компании ООО «Триумф ВНВ» , у которой был арендован большегруз, водитель не работает в организации, он выполнял частные заказы, сообщила ТАСС гендиректор компании Наталья Попович.

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