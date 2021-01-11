Бывший схимонах Сергий объявил сухую голодовку в СИЗО

Бывший схимонах Сергий (Романов), заключенный под стражу в московском СИЗО-7, объявил сухую голодовку. Об этом 11 января сообщила член столичной ОНК Ева Меркачева.

По ее словам, экс-схимонах объявил о сухой голодовке в заявлении, которое написал 5 января. С момента задержания он уже похудел на 7 кг, врачи ежедневно проверяют его состояние здоровья.

«Воду он не пьет, а только смазывает ей губы. Членам ОНК Москвы он сказал, что у него есть опыт пятидневной сухой голодовки. Однако сейчас он намерен держать ее либо до своего освобождения под домашний арест, либо до смерти», — сообщила Меркачева «РИА Новости».

Бывшего схимонаха Сергия арестовали 29 декабря по обвинению в склонении к самоубийству, самоуправстве и оскорблении религиозных чувств. Басманный суд Москвы назначил срок ареста на два месяца — до 28 февраля.

Экс-схимонах получил скандальную известность после отрицания в проповедях коронавируса и призывов к гражданам не соблюдать правила домашнего режима. В конце мая епархиальные власти запретили его в служении, позднее Сергия лишили сана.

В сентябре 2020 года сообщалось, что экс-схимонах по решению суда Екатеринбургской епархии отлучен от церкви. Позднее, в октябре, патриарх Московский и всея Руси Кирилл утвердил решение церковного суда Екатеринбургской епархии.

Как отмечали в пресс-службе Следственного комитета России, после того как Сергий был лишен сана, он отказался покидать монастырь, всячески препятствовал доступу на его территорию неугодных ему лиц и проведению инвентаризации зданий монастыря. Затем, по данным ведомства, он публично призывал не менее 10 монахинь, которые проживают в обители, совершить самоубийство.

Известно, что ранее экс-схимонах Сергий был осужден за убийство и разбойное нападение. Тогда его приговорили к 13 годам лишения свободы. Он вышел на свободу в конце 1990-х годов после отбывания наказания.