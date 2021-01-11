Почти половина площади парка «Хасанский» выгорела в Приморском крае

Пожар площадью более 4 тыс. га произошел в природном парке «Хасанский» в Приморском крае. Это почти половина всей охраняемой территории. Амурская бассейновая природоохранная прокуратура организовала проверку.

«Тушили пожар в течение двух дней с 7 января, сильный ветер осложнял эту работу. Причины еще устанавливаются, но мы уверены, что это поджог, так как в этот сезон огню просто неоткуда спонтанно взяться», — цитирует ТАСС директора региональной Дирекции по охране объектов животного мира и особо охраняемых природных территорий Сергея Москальца.

Сумму ущерба подсчитывают специалисты. Ни одного трупа оленей и других животных на месте пожаров пока не нашли, сообщает ИА PrimaMedia. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Россиян, которые, находясь в лесу, обнаружили там поджог или кучу мусора, с 1 января 2021 года обязали информировать об этом органы власти. Об этом говорится в постановлении правительства, которое вступило в силу с 1 января 2021 года. «Граждане при пребывании в лесах обязаны: д) немедленно уведомлять органы государственной власти или органы местного самоуправления, указанные в пункте 4 настоящих правил, об имеющихся фактах поджога или захламления лесов», — говорится в постановлении кабмина.