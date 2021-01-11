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В Якутии откроют еще девять модельных библиотек

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В Якутии выбрали девять библиотек, которые в этому году приобретут статус модельных по национальному проекту «Культура». Победителями регионального конкурса стали Мегино-Кангаласская межпоселенческая централизованная библиотечная система, Верхневилюйская центральная библиотека, Оленекская детская районная библиотека, библиотека-филиал № 19 «Три-Д» в Якутске и Детская библиотека филиал № 1 в Ленске.

Объем субсидии составляет 1,3 млн для районных библиотек и 800 тыс. рублей — для поселенческих, сообщили ИА YakutiaMedia в пресс-службе минкультуры республики. По итогам федерального конкурса, модельные библиотеки оборудуют в Алдане, Покровске (районные библиотеки получают по 10 млн рублей), Бердигестяхе и Светлом (поселенческие получают по 5 млн рублей).

Напомним, в октябре 2020 года первая арктическая модельная библиотека открылась в поселке Тикси Булунского района Якутии. В помещении установили информационный терминал и обновили книжный фонд, закупили новую мебель, в том числе удобные диваны и кресла для детей. Там оборудовали комнату семейного чтения и конференц-зал, оснащенный интерактивной доской, проектором, ноутбуком и акустической системой. Приобретены принтеры, МФУ и сканер, интерактивный стол.

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