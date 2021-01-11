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В минтрансе Подмосковья заявили о более 40 пострадавших в ДТП на Новой Риге

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Более 40 человек пострадали во время крупного ДТП на Новорижском шоссе в Московской области. Об этом сообщили в понедельник, 11 января, в пресс-службе Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.

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«Всех пострадавших в крупном ДТП, произошедшем сегодня в 15.25 на 28-м км трассы М-9 «Балтия» (Новорижское шоссе), доставили в больницы <…> На данный момент медпомощь оказывается более чем 40 пострадавшим», — говорится в сообщении.

Как рассказал источник «Известий», 16 человек находятся в тяжелом состоянии. Всего пострадал 41 человек.

Отмечается, что движение по трассе уже восстановлено по двум полосам. Обстоятельства и причины ДТП выясняются.

Ранее, 11 января, стало известно о том, что в ДТП на Новорижском шоссе четыре человека погибли и не менее 20 пострадали.

Как уточнили в Минобороны РФ, водитель фуры не справился с управлением и протаранил военную колонну.

Полиция уже задержала водителя грузовика, который, по предварительным данным, устроил ДТП.

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