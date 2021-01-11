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Дептранс Москвы напомнил правила поведения при падении на рельсы в метро

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В департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы напомнили, как нужно себя вести при падении на рельсы в метро. Информация опубликована в понедельник, 11 января, в Telegram-канале ведомства.

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«Важные правила поведения в случае, если вы упали на рельсы. Сохраняйте, но лучше будьте внимательными еще на платформе», — говорится в сообщении.

Согласно правилам, поведение упавшего на рельсы зависит от того, есть ли поезд в зоне видимости или нет.

Если поезда нет в зоне видимости, то пассажир должен встать и, не приближаясь к краю платформы, быстро идти к тоннелю по ходу движения поезда. Он должен достигнуть черно-белой рейки и встать за ней. В этой зоне человек находится в безопасности и может спокойно дождаться сотрудников метрополитена.

В случае падения на рельсы пассажира и приближении поезда на станцию упавшему нужно лечь вниз в лоток между рельсами головой к поезду, пригнуть голову и постараться не шевелиться. Такое положение нужно сохранять до тех пор, пока машинист или работники метрополитена не придут на помощь.

Ранее, 11 января, московский машинист метро успел остановить поезд перед упавшим на рельсы ребенком. Инцидент произошел на столичной станции «Бабушкинская». Машинист остановил поезд, обесточил рельс и достал ребенка.

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