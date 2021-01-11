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Пассажирка индонезийского Boeing опубликовала фото перед крушением

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Пассажирка разбившегося в Индонезии Boeing 737-524 Ратих Виндания сделала селфи перед смертью и отправила семье сообщение перед крушением. Об этом сообщила газета Daily Mail.

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По данным издания, перед вылетом женщина, которая путешествовала с тремя детьми, поделилась своим снимком с родственниками. На фото улыбающаяся женщина сидит в кресле самолета, а ее сын и дочь смеются, глядя в камеру.

По словам брата Виндании, она подписала фотографию словами: «Пока, пока, семья. Мы летим домой». Мужчина подчеркнул, что в разбившемся самолете корме его сестры были родители.

Ранее в этот день сообщалось, что разбившийся в Индонезии пассажирский Boeing 737-524 мог разрушиться при ударе о воду. Если бы он взорвался в воздухе, обломки фюзеляжа были бы распределены на большей территории. В настоящее время все найденные обломки были собраны на небольшой площади. Кроме того, в понедельник стало известно, что самолет при взлете проходил через грозовой фронт и оказался в зоне сильной турбулентности.

9 января Boeing 737-524 авиакомпании Sriwijaya Air, совершавший рейс Джакарта–Понтианак, пропал с радаров спустя четыре минуты после вылета. После этого местные СМИ сообщили о крушении лайнера, а очевидцы рассказали, что воздушное судно рухнуло в Яванское море, предположительно взорвавшись.

Информацию о катастрофе подтвердил министр транспорта Индонезии Буди Кариа Сумади. По его словам, на борту находились 65 человек. Согласно данным авиакомпании Sriwijaya Air, в самолете было 62 человека.

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