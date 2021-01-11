Дело возбудили по факту убийства молодого мужчины в Орле
В городе Орел возбуждено уголовное дело по факту убийства 31-летнего местного жителя. Об этом сообщает СУ СКР по региону.
По данным ведомства, 10 января тело мужчины с признаками насильственной смерти было обнаружено во дворе многоквартирного дома. В ходе первоначальных следственных действий был задержан подозреваемый. Им оказался 38-летний мужчина, пишет InfoOrel.ru.
Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»).
Установлено, что между подозреваемым и убитым произошел конфликт, в ходе которого потерпевшему нанесли несколько ножевых ранений.
Расследование уголовного дела продолжается.