Дело возбудили по факту убийства молодого мужчины в Орле

В городе Орел возбуждено уголовное дело по факту убийства 31-летнего местного жителя. Об этом сообщает СУ СКР по региону.

По данным ведомства, 10 января тело мужчины с признаками насильственной смерти было обнаружено во дворе многоквартирного дома. В ходе первоначальных следственных действий был задержан подозреваемый. Им оказался 38-летний мужчина, пишет InfoOrel.ru.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»).

Установлено, что между подозреваемым и убитым произошел конфликт, в ходе которого потерпевшему нанесли несколько ножевых ранений.

Расследование уголовного дела продолжается.