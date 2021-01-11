Переговоры Путина с Алиевым и Пашиняном по Карабаху завершились

Переговоры президента России Владимира Путина с азербайджанским лидером Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном по ситуации в Нагорном Карабахе завершились спустя почти четыре часа. Лидеры встретились в понедельник, 11 января.

В начале встречи Владимир Путин поприветствовал Алиева и Пашиняна и выразил признательность за то, что лидеры Армении и Азербайджана откликнулись на предложение обсудить ход реализации трехстороннего соглашения по Нагорному Карабаху, подписанному 9 ноября 2020 года.

Далее переговоры проходили за закрытыми дверями.

Согласно повестке, стороны в ходе переговоров обсуждали дальнейшие шаги по решению имеющихся в Нагорном Карабахе проблем, вопросы оказания помощи жителям районов, пострадавших в результате военных действий, а также разблокирование и развитие торгово-экономических и транспортных связей.

Владимир Путин отметил, что Россия дорожит партнерскими и добрососедскими отношениями с Азербайджаном и Арменией, и поблагодарил своих коллег за позитивное восприятие посреднических усилий российской стороны по прекращению огня в Нагорном Карабахе.

Он констатировал, что достигнутые договоренности последовательно реализуются и это создает необходимые предпосылки для долгосрочного и полноформатного урегулирования нагорнокарабахского конфликта на справедливой основе, в интересах как армянского, так и азербайджанского народов.

Встреча лидеров России, Армении и Азербайджана прошла по инициативе российского президента.

Путин назвал встречу важной и полезной, поскольку стороны «смогли договориться и подписали совместное заявление по поводу развития ситуации» в Нагорном Карабахе.

Премьер-министр Армении, в свою очередь, отметил, что конфликт в Нагорном Карабахе еще не урегулирован, вопрос статуса региона еще предстоит определить, однако Ереван готов к переговорам по этой теме.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев со своей стороны выразил по итогам встречи мнение, что стороны «настроены на результат», а именно на то, чтобы «подвести черту под теми действиями, которые происходили в сентябре-ноябре».

9 ноября Алиев, Путин и Пашинян подписали соглашение о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Документ в том числе предусматривает введение в регион российских миротворцев, обмен пленными между сторонами конфликта, передачу Арменией Азербайджану ряда районов региона и возвращение беженцев в Карабах.