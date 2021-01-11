Volkswagen выпустит конкурента Hyundai Creta

Немецкая компания Volkswagen в конце этого года начнет продажи нового кроссовера Taigun, который составит конкуренцию модели Hyundai Creta. Об этом 11 января сообщает Autonews.

Отмечается, что серийный автомобиль будет выглядеть как одноименный концепт-кар, представленный на автосалоне в Дели (Индия) в феврале 2020 года. В основе модели лежит новая платформа MQB-A0-IN. Длина кроссовера составит порядка 4200 мм, а размер колесной базы будет равен 2650 мм.

Новый Volkswagen Taigun получит литровый бензиновый мотор мощностью 115 л.с., а также 1,5-литровый силовой агрегат, выдающий 150 л.с.

Первый двигатель будет работать вместе с шестиступенчатой механической коробкой передач, либо с «автоматом». Более мощный мотор оснастят семиступенчатой роботизированной трансмиссией.

Автомобиль будет представлен на индийском рынке. Стоимость модели составит 1 млн рупий (1,1 млн рублей).

22 октября сообщалось, что электрический автомобиль Volkswagen ID.3 прошел краш-тест, проводимый независимой европейской организацией EuroNCAP. Модель получила максимальную оценку, заработав пять звезд из пяти возможных.