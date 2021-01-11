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Цена биткоина опустилась за сутки на 21%

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Стоимость биткоина опустилась за сутки более чем на 21%, до $32 тыс. Об этом свидетельствуют данные портала CoinMarketCap в понедельник, 11 января.

По состоянию на 17:25 мск цена криптовалюты упала на 21,18% и достигла $32 622.

При этом еще 8 января биткоин обновил исторический максимум, превысив отметку в $41 тыс.

Впервые с 2017 года биткоин показал резкий рост в конце ноября 2020 года. Тогда криптовалюта подорожала на 3,56%, в пике достигая отметки $19 тыс.

Эксперты прогнозируют, что биткоин может подорожать до $100 тыс. к концу 2021 года.

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