Ульяновского губернатора выписали из больницы после коронавируса

Губернатора Ульяновской области Сергея Морозова выписали из больницы, где он лечился от коронавирусной инфекции, сообщает в понедельник, 11 января, правительство региона.

«Губернатора Сергея Морозова выписали из ЦГКБ. Пока глава региона будет работать в дистанционном режиме в связи с продолжающимся курсом лечения», — говорится в сообщении.

Отмечается также, что Морозов будет проводить совещания с министрами в формате онлайн.

5 января Морозов рассказал, что был в реанимации, но его самочувствие улучшилось.

31 декабря стало известно, что Морозов находится в стабильном состоянии. В тот же день губернатор поздравил жителей Ульяновской области с наступающим Новым годом отметив, что уходящий год был трудным.

Морозов 24 декабря написал в своем Instagram, что у него поднялась температура и есть кашель, поэтому он будет работать удаленно. На следующий день стало известно о подтвержденном коронавирусе у главы региона.

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