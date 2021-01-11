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Центры «Точка роста» запустят в трех городских округах Колымы

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В 2021 году в Магаданской области продолжится реализация национального проекта «Образование». Планируется запустить новые центры «Точка роста», провести IV региональный чемпионат «Абилимпикс» и V региональный чемпионат WorldSkills, обновить материальную базу образовательных учреждений, открыть Центр непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников и оценки профессионального мастерства и квалификаций педагогов.

К 1 сентября появятся «Точки роста» в трех городских округах: Ольском, Омсукчанском и Хасынском — в п. Палатка, с. Клёпка и п. Дукат. Ранее заработали центры в школах Армани, Омсукчана, Сусумана, Усть-Омчуга и Ягодного. По информации министерства образования Магаданской области, в 2021 году планируется проведение IV регионального чемпионата «Абилимпикс» по профессиональному мастерству среди инвалидов и людей с ограниченными возможностями здоровья. Этот турнир является одним из проектов АНО «Россия — страна возможностей» и закреплен в мероприятиях национального проекта «Образование». Проект дает многим людям мотивацию к получению профессионального образования, содействует их трудоустройству. Об этом сообщили ИА MagadanMedia в управлении информационной политики правительства Магаданской области.

В рамках федерального проекта «Молодые профессионалы» национального проекта «Образование» в 2021 году в Магадане пройдет V региональный чемпионат WorldSkills. Экзамены по утвержденным стандартам показывают высокий уровень подготовки колымских студентов, хорошие знания специальных дисциплин и профессиональные навыки в выполнении практических задач.

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