Порядка 300 рабочих устраняют последствия снегопада в Астрахани

Коммунальные службы Астрахани устраняют последствия снегопада, который обрушился на город накануне, 10 января. Сотрудники МП «Чистый год» вышли на работу еще минувшей ночью.

На улицы вывели 14 машин спецтехники. Они посыпают дороги и мосты пескосоляной смесью, а также откачивают лужи, образовавшиеся после таяния снега.

Рабочие убирают снег на остановках и пешеходных переходах. Всего на улицах работают порядка 250 сотрудников предприятия. Планируется задействовать в ликвидации последствий непогоды еще около 10 единиц спецтехники разного профиля, пишет «Астрахань-24».

11 января сообщалось, что на дороги Татарстана вывели порядка 600 единиц техники для ликвидации последствий снегопада.