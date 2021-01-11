Минздрав подтвердил обсуждение новых требований к сигаретам

Предложение о введении в России нового требования о самозатухании сигарет сейчас действительно обсуждается. Об этом сообщили в российском Минздраве в понедельник, 11 января.

Ранее в этот день появилась информация о том, что МЧС и Минздрав готовят к утверждению новое требование к сигаретам, согласно которому они должны быть самозатухающими.

«Такая инициатива действительно обсуждается. По данным ВОЗ, в настоящее время все штаты США, Австралия, Канада, Исландия, Южная Африка и все 28 государств-членов Европейского Союза приняли политику, требующую производство сигарет с низкой воспламеняющей способностью (НВС)», — приводит слова представителей ведомства «РИА Новости».

Первый замглавы социального комитета Совфеда Валерий Рязанский предложил ввести норму о самозатухающих сигаретах в техрегламент и согласовать с партнерами из ЕАЭС.

Экс-глава Роспотребнадзора, академик РАН, депутат Госдумы Геннадий Онищенко заявил агентству, что введение требования о самозатухании сигарет станет причиной их подорожания. Это, в свою очередь, поможет бороться с курением и уменьшит количество пожаров. По мнению специалиста, нововведение поможет «убить двух зайцев: и сигареты будут тухнуть, и меньше курить будут».

Ранее в понедельник директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России Ринат Еникеев сообщил, что в России готовят новые требования к сигаретам. Инициатива связана с тем, что в стране происходит много пожаров из-за неосторожного курения. Еникеев выразил надежду, что этот стандарт будет утвержден через два года.

В свою очередь исполнительный директор Общероссийского общественного движения за права курильщиков Андрей Лоскутов назвал самозатухающие сигареты потенциально опасными для здоровья. По его мнению, прежде чем вводить новое требование, стоит изучить влияние таких сигарет на организм.