Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Общество
Протаранивший военную колонну в Подмосковье водитель грузовика задержан
Политика
Алиев и Пашинян не пожали друг другу руки на встрече в Кремле
Мир
Палата представителей США обнародовала текст резолюции об импичменте Трампа
Мир
Мать британского миллиардера Брэнсона умерла от COVID-19
Мир
Турецкий суд осудил телеведущего Аднана Октара на тысячу лет тюрьмы
Общество
В Москве с 13 января откроют вакцинацию от COVID-19 для новых категорий граждан
Авто
Автоэксперты сочли целесообразным ужесточение наказания за нарушения ПДД
Экономика
Цена биткоина опустилась за сутки на 21%
Мир
Ученые назвали распространенные длительные последствия коронавируса
Сюжет:

В Ленобласти заявили о снижении числа госпитализаций пациентов с COVID-19

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Ленинградской области за прошедшую неделю снизилось число госпитализированных пациентов с коронавирусной инфекцией. Об этом в понедельник, 11 января, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства региона.

Уколоться и забыть: когда вакцина от коронавируса попадет в регионы
На прививку российских врачей от COVID-19 может уйти месяц

«За прошедшую неделю в ковидные госпитали Ленинградской области поступило на 200 человек меньше, чем в предыдущий период», — цитирует сообщение ТАСС.

За это время в регионе дополнительные больницы для приема коронавирусных больных не перепрофилировались.

Накануне в аппарате вице-губернатора города Олега Эргашева заявили, что более 13 тыс. жителей Санкт-Петербурга получили первую дозу вакцины от COVID-19, передает RT.

Ранее 11 января сообщалось, что в Санкт-Петербурге возобновляют свою работу музеи и зоопарк после 12-дневного перерыва в связи с ограничениями, связанными с противодействием распространению COVID-19, пишет REGNUM.

Также перестают действовать запреты на доступ посетителей на концерты, выставки, туристические и экскурсионные автобусные перевозки пассажиров.

Дополнительные ограничения ввели в Санкт-Петербурге из-за роста заболеваемости коронавирусом. Так, на время новогодних праздников были закрыты выставки, музеи, кинотеатры, театры. Были запрещены массовые мероприятия, кафе и ресторанам было предписано работать по особому графику. В связи с улучшением эпидемиологической обстановки с 4 января общепиту разрешили работать с 06:00 до 23:00, а 7 января свои двери открыли для зрителей театры.

5 января губернатор Петербурга Александр Беглов заявил, что ограничительные меры, введенные в городе на фоне распространения коронавируса на время новогодних праздников, позволили снизить заболеваемость COVID-19. Кроме того, чиновник выразил надежду на то, что властям удастся и дальше сдерживать рост числа заболевших.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020