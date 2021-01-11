В Ленобласти заявили о снижении числа госпитализаций пациентов с COVID-19

В Ленинградской области за прошедшую неделю снизилось число госпитализированных пациентов с коронавирусной инфекцией. Об этом в понедельник, 11 января, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства региона.

«За прошедшую неделю в ковидные госпитали Ленинградской области поступило на 200 человек меньше, чем в предыдущий период», — цитирует сообщение ТАСС.

За это время в регионе дополнительные больницы для приема коронавирусных больных не перепрофилировались.

Накануне в аппарате вице-губернатора города Олега Эргашева заявили, что более 13 тыс. жителей Санкт-Петербурга получили первую дозу вакцины от COVID-19, передает RT.

Ранее 11 января сообщалось, что в Санкт-Петербурге возобновляют свою работу музеи и зоопарк после 12-дневного перерыва в связи с ограничениями, связанными с противодействием распространению COVID-19, пишет REGNUM.

Также перестают действовать запреты на доступ посетителей на концерты, выставки, туристические и экскурсионные автобусные перевозки пассажиров.

Дополнительные ограничения ввели в Санкт-Петербурге из-за роста заболеваемости коронавирусом. Так, на время новогодних праздников были закрыты выставки, музеи, кинотеатры, театры. Были запрещены массовые мероприятия, кафе и ресторанам было предписано работать по особому графику. В связи с улучшением эпидемиологической обстановки с 4 января общепиту разрешили работать с 06:00 до 23:00, а 7 января свои двери открыли для зрителей театры.

5 января губернатор Петербурга Александр Беглов заявил, что ограничительные меры, введенные в городе на фоне распространения коронавируса на время новогодних праздников, позволили снизить заболеваемость COVID-19. Кроме того, чиновник выразил надежду на то, что властям удастся и дальше сдерживать рост числа заболевших.