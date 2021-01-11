Конкурс ледяных скульптур устроили в колонии под Тамбовом

В лечебно-исправительном учреждении № 7 в Тамбовской области устроили конкурс ледяных скульптур среди заключенных. Все композиции были созданы осужденными.

Территорию колонии украсили новогодние ели, сказочные персонажи и символ наступившего 2021 года – бык.

В УФСИН по Тамбовской области ИА «ОнлайнТамбов.ру» рассказали, что конкурс снежных фигур проводится каждый год. В нем участвует каждый отряд. Это соревнование — одно из самых сложных и зрелищных.

Подготовка к конкурсу начинается с первых дней зимы. Осужденные разрабатывают макеты фигур, продумывают их расположение, готовят каркасы и накапливают снег.

Основная цель этого конкурса — организация досуга отбывающих наказание.