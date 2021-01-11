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Турецкий суд осудил телеведущего Аднана Октара на тысячу лет тюрьмы

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Стамбульский суд по особо тяжким делам осудил турецкого проповедника и владельца телеканала «А9» Аднана Октара на 1075 лет тюрьмы за многочисленные преступления. Об этом сообщил в понедельник, 11 января, телеканал NTV.

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Суд признал Октара виновным в сексуальном насилии, в том числе в отношении детей, похищении и лишении свободы других лиц, незаконном сборе частной информации, нарушениях налогового и антитеррористического законодательства, а также шпионаже.

Фигурантами по делу проходили еще 236 подозреваемых, часть из них также получили тюремный срок. Суд приговорил их к 12 годам лишения свободы за участие в ОПГ Октара.

Лидера группировки и его сторонников арестовали в 2018 году.

Октар организовал учение «исламского креационизма» и написал более чем 300 псевдонаучных книг.

В 2015 году одна из участниц движения рассказала о регулярных изнасилованиях, избиениях и оскорблениях женщин внутри группы Октара.

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