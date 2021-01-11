Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Общество
Протаранивший военную колонну в Подмосковье водитель грузовика задержан
Мир
Переговоры Путина с Алиевым и Пашиняном по Карабаху завершились
Мир
Палата представителей США обнародовала текст резолюции об импичменте Трампа
Мир
Мать британского миллиардера Брэнсона умерла от COVID-19
Мир
Турецкий суд осудил телеведущего Аднана Октара на тысячу лет тюрьмы
Общество
В Москве с 13 января откроют вакцинацию от COVID-19 для новых категорий граждан
Авто
Автоэксперты сочли целесообразным ужесточение наказания за нарушения ПДД
Экономика
Цена биткоина опустилась за сутки на 21%
Мир
Ученые назвали распространенные длительные последствия коронавируса

Казахстан подтвердил приостановку транзита нефти через Россию

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Национальный оператор Казахстана по магистральному нефтепроводу — компания «Казтрансойл» — приостановил транспортировку нефти на участке Атырау–Самара магистрального нефтепровода Узень–Атырау–Самара. Об этом сообщила пресс-служба компании «Казтрансойл» в понедельник, 11 января.

Распускаются бочки: сколько продержатся рекордные цены на нефть
Несмотря на оптимизм инвесторов, эксперты отрасли полагают, что рост котировок будут сдерживать карантинные меры

Транспортировка нефти на участке Атырау–Самара была приостановлена из-за прекращения поставки электроэнергии (АО «KEGOC», АО «Атырау Жарык») 10 и 11 января. Сейчас «Казтрансойл» разрабатывает альтернативные режимы работы магистрального нефтепровода Узень–Атырау–Самара, говорится в сообщении.

Представители компании отметили, что транспортировку нефти на участке возобновят в плановом режиме после стабилизации поставки электроэнергии энергопередающей организацией, пишет ТАСС.

АО «Казтрансойл» является национальным оператором Казахстана по магистральному нефтепроводу, занимается транспортировкой нефти на казахстанские нефтеперерабатывающие заводы и на экспорт. Компании принадлежит диверсифицированная сеть магистральных нефтепроводов протяженностью 5,4 тыс. км.

Ранее 11 января о том, что Казахстан приостановил транзит нефти через систему «Транснефти», сообщил пресс-секретарь компании Игорь Демин. По его словам, сбой в электроснабжении произошел из-за сильных морозов.

23 октября 2020 года стало известно о временной приостановке транзита российской нефти в Польшу по трубопроводу Мозырь–Брест. О приостановке транзита запросила польская сторона из-за технических проблем на ее территории.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020