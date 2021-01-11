Казахстан подтвердил приостановку транзита нефти через Россию

Национальный оператор Казахстана по магистральному нефтепроводу — компания «Казтрансойл» — приостановил транспортировку нефти на участке Атырау–Самара магистрального нефтепровода Узень–Атырау–Самара. Об этом сообщила пресс-служба компании «Казтрансойл» в понедельник, 11 января.

Транспортировка нефти на участке Атырау–Самара была приостановлена из-за прекращения поставки электроэнергии (АО «KEGOC», АО «Атырау Жарык») 10 и 11 января. Сейчас «Казтрансойл» разрабатывает альтернативные режимы работы магистрального нефтепровода Узень–Атырау–Самара, говорится в сообщении.

Представители компании отметили, что транспортировку нефти на участке возобновят в плановом режиме после стабилизации поставки электроэнергии энергопередающей организацией, пишет ТАСС.

АО «Казтрансойл» является национальным оператором Казахстана по магистральному нефтепроводу, занимается транспортировкой нефти на казахстанские нефтеперерабатывающие заводы и на экспорт. Компании принадлежит диверсифицированная сеть магистральных нефтепроводов протяженностью 5,4 тыс. км.

Ранее 11 января о том, что Казахстан приостановил транзит нефти через систему «Транснефти», сообщил пресс-секретарь компании Игорь Демин. По его словам, сбой в электроснабжении произошел из-за сильных морозов.

23 октября 2020 года стало известно о временной приостановке транзита российской нефти в Польшу по трубопроводу Мозырь–Брест. О приостановке транзита запросила польская сторона из-за технических проблем на ее территории.