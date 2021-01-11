Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Общество
Протаранивший военную колонну в Подмосковье водитель грузовика задержан
Мир
Переговоры Путина с Алиевым и Пашиняном по Карабаху завершились
Мир
Палата представителей США обнародовала текст резолюции об импичменте Трампа
Мир
Мать британского миллиардера Брэнсона умерла от COVID-19
Мир
Турецкий суд осудил телеведущего Аднана Октара на тысячу лет тюрьмы
Общество
В Москве с 13 января откроют вакцинацию от COVID-19 для новых категорий граждан
Авто
Автоэксперты сочли целесообразным ужесточение наказания за нарушения ПДД
Экономика
Цена биткоина опустилась за сутки на 21%
Мир
Ученые назвали распространенные длительные последствия коронавируса
Сюжет:

Джабаров прокомментировал выдвижение экс-посла США в РФ на пост главы ЦРУ

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Возможное назначение бывшего посла США в РФ Уильяма Бернса на пост главы Центрального разведывательного управления (ЦРУ) не обязательно связано с Россией, так как в Соединенных Штатах, в отличие от РФ, назначают политиков, а не профессионалов, заявил в понедельник, 11 января, первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.

Покой всем только снился: чем запомнился 2020-й
Уходящий год был одним из самых непростых в этом веке

«В США, в отличие от нас, назначают не профессионалов, а политиков. Вероятно, [у Бернса] были какие-то связи, кто-то его пролоббировал», — цитирует его «РИА Новости».

Джабаров добавил, что в Вашингтоне главы ведомств меняются вместе со сменой администрации Белого дома.

О том, что избранный президент США Джо Байден выдвинул на пост главы ЦРУ Бернса, стало известно ранее в понедельник. По словам Байдена, Бернс — это «образцовый дипломат с многолетним опытом работы на мировой арене», обеспечивающий безопасность государства и граждан США.

Бернс работал послом США в России с 2005 по 2008 год. В 2011–2014 годах он занимал пост первого заместителя госсекретаря США. В последние годы является президентом Фонда Карнеги.

Выборы президента США состоялись 3 ноября. Вечером 7 ноября крупнейшие американские СМИ засчитали в актив Байдену Пенсильванию и Неваду, которые увеличили его «копилку» до 290 выборщиков. Для победы необходимо было заручиться поддержкой минимум 270. Демократ заявил о своем триумфе.

Действующий президент страны Дональд Трамп объявил победителем себя. Он планировал добиваться пересмотра результатов в суде.

В ноябре 2020 года глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью российским и иностранным СМИ отметил, что Москва уважает право американского народа самому решать свою судьбу. Он также напомнил, что представители российской власти, в частности, президент страны Владимир Путин, не раз выражали готовность работать с любым руководством США, которое будет избрано на основе американского законодательства.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020