Один человек погиб и один пострадал в ДТП в Рязанской области

В Шиловском районе Рязанской области столкнулись легковая иномарка и «Волга». Погиб один человек, еще один получил травмы, сообщает региональное УМВД.

Авария произошла в воскресенье, 10 января, на 273-м км автодороги М-5 «Урал». По предварительным данным, 37-летний житель Мордовии за рулем Honda Civic потерял управление и врезался в ГАЗ-3110 под управлением 52-летнего жителя Пронска, пишет 62INFO.ru.

В результате ДТП 33-летний пассажир Honda получил различные травмы. Он скончался от них по дороге в больницу. Также пострадал водитель «Волги», ему была оказана медпомощь.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

10 января при столкновении двух автобусов на трассе в Башкирии погибли женщина и ребенок. Помощь медиков понадобилась 11 людям.