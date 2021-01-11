Стая собак напала на женщину с коляской и детьми под Брянском

В городе Карачеве Брянской области стая бездомных собак набросилась на женщину с коляской и детьми. Об этом сама пострадавшая сообщила в одном из городских пабликов.

По словам женщины, инцидент произошел 10 января. Она шла с детьми, а в коляске находился младенец. Внезапно на нее и детей набросилась свора из шести безнадзорных животных. Она еле отбилась от собак палкой. Дети очень напуганы, а сама она в шоке.

Как пишет NASHBRYANSK.RU, судя по количеству подобных инцидентов, проблема с бездомными животными остается актуальной для региона. Многие жители уверены, что в Брянской области необходимо построить приюты для беспризорных собак. Однако этого не происходит.

В конце сентября 2020 года сообщалось, что в Брянске власти выбрали площадку для временного размещения бродячих собак. Ее задействуют до открытия постоянного городского приюта.