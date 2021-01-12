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Краснов поздравил сотрудников с 299-летием прокуратуры России

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Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов поздравил работников ведомства с 299-летием прокуратуры России.

«Благодарю коллектив органов прокуратуры за вклад в укрепление законности и правопорядка. Поздравляю с профессиональным праздником, желаю и впредь вам соответствовать высоким стандартам государственной службы, с честью выполнять возложенные обязанности и быть примером безупречной преданности делу», — сказал Краснов.

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Генеральный прокурор поздравил также бывших сотрудников ведомства.

«Не могу не сказать о наших уважаемых ветеранах, во многом благодаря их знаниям и опыту мы успешно выполняем поставленные задачи. Заслуги тех, кто посвятил себя защите интересов граждан, общества и государства, отмечены на самом высоком уровне», — заявил он.

В своем обращении Краснов подчеркнул, что работники прокуратуры должны быть не только профессионалами своего дела, но и обладать моральными и этическими качествами.

«Органы прокуратуры — это прежде всего люди, сплоченный коллектив. <…> Верховенство закона — вот что является приоритетом нашей службы. От качества и оперативности прокурорской работы во многом зависит решение важнейших вопросов в жизни страны. На нас возложен широкий круг обязанностей во всех ключевых сферах деятельности государства. И в основе каждой из них лежит принцип справедливости», — отметил генпрокурор России.

День работника прокуратуры ежегодно отмечается в России 12 января.

В 2020 году президент России Владимир Путин поздравил сотрудников и ветеранов прокуратуры с профессиональным праздником. Он отметил, что состояние законности и правопорядка в стране во многом зависит от профессионализма сотрудников прокуратуры, «их ответственного отношения к своим обязанностям, честности и личной порядочности».

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