Два человека погибли в ДТП с колонной военных автобусов в Подмосковье

Два человека погибли и еще 10 пострадали в результате столкновения грузовика с колонной военных автобусов под Москвой, сообщили в понедельник, 11 января, источники «Известий».

Авария произошла на Новорижском шоссе.

На кадрах с места происшествия видно, что детали транспортных средств разбросаны на несколько метров от места ДТП.

Причины аварии пока неизвестны.

При этом, как пишет «Интерфакс», всего в ДТП пострадали восемь человек и двое погибли.

По данным «Известий», автобусы принадлежали 47 автомобильной базе Министерства обороны РФ. Во время ДТП они двигались в колонне с сопровождением военной автомобильной инспекции.

24 декабря сообщалось, что колонна военной техники во время движения в Сергиево-Посадском районе Московской области наехала на женщину и пятилетнюю девочку, ребенок скончался от полученных травм, а женщину отвезли в больницу в крайне тяжелом состоянии.