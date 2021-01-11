Грузовик столкнулся с колонной военных автобусов в Подмосковье

Грузовая машина столкнулась с колонной военных автобусов на Новорижском шоссе, есть погибшие. Об этом в понедельник, 11 января, сообщает телеканал РЕН ТВ.

На опубликованных кадрах с места ДТП видно, что транспортным средствам нанесен серьезный ущерб.

Официального комментария от Минобороны РФ пока не поступало.

Накануне в Люберецком районе Московской области столкнулись маршрутка и грузовик. В результате аварии пострадали четыре человека.