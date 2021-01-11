Режим повышенной готовности по COVID-19 продлили в Оренбуржье

В Оренбургской области до 25 января 2021 года продлили режим повышенной готовности. Соответствующий указ подписал губернатор Денис Паслер.

Как отмечает портал 56orb.ru, принципиальных изменений, кроме продления срока, в документ внесено не было.

Так, еще две недели в регионе будет действовать режим самоизоляции для жителей 65+, продолжат действовать и ограничения на работу детских игровых комнат, времени открытия и закрытия заведений общепита, запрещено работать кальянным и точкам продаж разливных напитков.

Губернатор оставил в силе уточнение, которое разрешает придорожным кафе работать дольше. Это касается ситуаций, когда из-за непогоды временно ограничено или прекращено движение транспорта по междугородним трассам. Для того чтобы у людей была возможность в любое время согреться и переждать непогоду, придорожные кафе имеют право работать и после 23:00.