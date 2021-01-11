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Турция назвала условие покупки второго комплекта С-400

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Турция готова приобрести у России второй комплект зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400 при условии передачи технологий. Об этом в понедельник, 11 января, сообщил глава Управления оборонной промышленности (УОП) республики Исмаил Демир.

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«Если бы мы захотели, то второй комплект С-400 пришел бы уже сегодня, но нам важны совместное производство и передача технологий», — приводит слова Демира телеканал CNN Turk.

Демир добавил, что Турция не видит риска покупки у России второго комплекта систем С-400 «пока не приняты дополнительные санкционные меры со стороны США».

Ранее в этот день глава Управления оборонной промышленности Турции заявил, что российские ЗРК С-400 готовы к введению в эксплуатацию. Вооруженные силы страны примут решение о том, когда возникнет такая необходимость.

Поставки российских ЗРК С-400 в Анкару начались в середине июня 2019 года, это привело к кризису в отношениях между Турцией и Соединенными Штатами. Американская администрация неоднократно осуждала приобретение российского вооружения страной НАТО и настаивала на покупке Турцией систем, произведенных в США. При этом Штаты исключили Турцию из совместной программы про производству истребителей F-35 и ввели санкции в отношении турецких чиновников и учреждений, которые ответственны за покупку С-400. Анкара заявила, что не будет поддаваться на санкционное давление Вашингтона и не отказалась от С-400.

30 декабря 2020 года Турция и США договорились о создании рабочей группы из-за покупки турецкой стороной российских ПВО С-400 и начали технические переговоры.

Зенитно-ракетный комплекс С-400 «Триумф» может уничтожать современные цели воздушного нападения, в том числе баллистические ракеты. Дальность обнаружения — до 600 км, радиус зоны прикрытия — 400 км.

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