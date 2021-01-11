Оренбургский минздрав опроверг данные о сокращении районных больниц

Министерство здравоохранения Оренбургской области опровергло информацию о сокращении больниц в районах. Там заявили, что закрытия или ликвидации лечебных учреждений не планируется. Кроме того, меры не подразумевают сокращения врачей и медицинского персонала. Планируется лишь оптимизация управленческого аппарата.

В ведомстве сообщили, что за счет укрупнения медицинских учреждений появится возможность расширить штат врачей специализированной помощи, что является важным для качества оказываемой в районах помощи.

Также централизация и оптимизация управленческого аппарата позволит применять единые подходы к организации работы. Это, в свою очередь, обеспечит большую финансовую устойчивость медицинских организаций, пишет РИА «Оренбуржье».

В начале декабря 2020 года сообщалось, что в городскую больницу Бугуруслана Оренбургской области доставили современный компьютерный томограф. Его стоимость — 33 млн рублей. До этого подобной техники в Бугуруслане не было, а пациентам приходилось ехать в районную больницу.