Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Происшествия
Грузовик столкнулся с колонной военных автобусов в Подмосковье
Общество
Хозяйке сгоревшего под Тюменью дома престарелых предъявили обвинение
Общество
Вирусолог оценил новый способ уничтожения CОVID-19
Мир
Байден выдвинул на пост главы ЦРУ экс-посла в России Уильяма Бернса
Мир
В Турции заявили о готовности ввести в эксплуатацию ЗРК С-400
Общество
В Москве с 13 января откроют вакцинацию от COVID-19 для новых категорий граждан
Авто
В Совфеде поддержали планы лишать прав за три грубых нарушения ПДД
Мир
Экс-премьер Украины назвал условие прекращения конфликта в Донбассе
Общество
Минздрав выдал разрешение на исследование «лайт-вакцины» от COVID-19
Сюжет:

МИД Украины прокомментировал сравнение штурма Капитолия с майданом

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в понедельник, 11 января, прокомментировал слова президента Чехии Милоша Земана, который сравнил события в Капитолии США с украинским «майданом».

Новоиспеченный Блинкен: что известно о первых «назначенцах» Джо Байдена
Несмотря на антироссийские настроения, взаимодействие с новой администрацией США может оказаться прагматичнее, считают эксперты

«Всё равно, что кто-то решил бы сравнить Милоша Земана с Вацлавом Гавелом. Формально оба президенты Чехии, но на самом деле ничего общего», — написал глава украинского МИД в Twitter.

Днем ранее Земан заявил об отрицательном отношении к «майдану» и другим событиям революционного характера, связанным с насилием. В своем заявлении он также сравнил беспорядки на Капитолийском холме в Вашингтоне с попыткой президента США Дональда Трампа организовать нечто подобное «майдану» на Украине.

7 января конгресс США утвердил избрание демократа Джозефа Байдена президентом США. Заседание проводилось на фоне протестов в Вашингтоне, в здание Капитолия ворвались сторонники Трампа и устроили беспорядки.

Произошли столкновения с полицией, в ходе которых пострадали десятки человек с обеих сторон. Четыре человека погибли в ходе беспорядков, позже скончался получивший тяжелые травмы полицейский. После случившегося демократы призвали отстранить республиканца от власти.

9 января оппозиция Украины призвала переоценить «евромайдан» после штурма Капитолия. Как отметили в раде, теперь американские политики обязаны изменить свое отношение к цветным революциям во многих странах, где с их помощью на волне радикальных протестов к власти приходили деструктивные политические силы.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020