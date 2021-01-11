МИД Украины прокомментировал сравнение штурма Капитолия с майданом

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в понедельник, 11 января, прокомментировал слова президента Чехии Милоша Земана, который сравнил события в Капитолии США с украинским «майданом».

«Всё равно, что кто-то решил бы сравнить Милоша Земана с Вацлавом Гавелом. Формально оба президенты Чехии, но на самом деле ничего общего», — написал глава украинского МИД в Twitter.

Днем ранее Земан заявил об отрицательном отношении к «майдану» и другим событиям революционного характера, связанным с насилием. В своем заявлении он также сравнил беспорядки на Капитолийском холме в Вашингтоне с попыткой президента США Дональда Трампа организовать нечто подобное «майдану» на Украине.

7 января конгресс США утвердил избрание демократа Джозефа Байдена президентом США. Заседание проводилось на фоне протестов в Вашингтоне, в здание Капитолия ворвались сторонники Трампа и устроили беспорядки.

Произошли столкновения с полицией, в ходе которых пострадали десятки человек с обеих сторон. Четыре человека погибли в ходе беспорядков, позже скончался получивший тяжелые травмы полицейский. После случившегося демократы призвали отстранить республиканца от власти.

9 января оппозиция Украины призвала переоценить «евромайдан» после штурма Капитолия. Как отметили в раде, теперь американские политики обязаны изменить свое отношение к цветным революциям во многих странах, где с их помощью на волне радикальных протестов к власти приходили деструктивные политические силы.