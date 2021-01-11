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Не проданные на новогодних базарах елки отправили в зоопарк в Липецке

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В Липецке торговцы привезли с елочных базаров нереализованные елки и сосны в зоопарк. Традиционной витаминной подкормкой сейчас угощают в зверинце копытных животных, верблюдов, пони, крупных лошадей и лам.

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Как рассказала GOROD48 заведующая просветительским отделом Липецкого зоопарка Ольга Кривошеева, елки для обитателей зверинца — не основная еда. Положенный рацион они получают в полном объеме, поэтому сосен им нужно совсем немного. Сотрудники зоопарка просят торговцев больше сосны не привозить.

Специалисты утверждают, что хвоя для животных — ценнейший источник многих биологически активных веществ. Основной витамин, который в ней содержится, — это аскорбиновая кислота. Максимальное количество витамина С — в зимней хвое.

В начале января сообщалось, что в некоторых российских городах, Симферополе и Магнитогорске елки, которые не успели продать на Новый год, побросали на улицах. Фото свалок появились в соцсетях. Ненужную хвою разбирали жители на удобрение.

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