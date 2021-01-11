На Украине допустили введение платной вакцинации от COVID-19

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко не исключил, что в стране могут ввести платную вакцинацию от коронавируса вне очереди.

По его словам, у страны есть план ванкцинации всех граждан, и уже известно, когда и во сколько этапов этот процесс будет осуществлять. Сделать прививку все желающие смогут бесплатно при условии соблюдения очереди.

«В то же время мы не исключаем, что, возможно, появится большой объем вакцины, которая позволит кому-то из группы пятого этапа, то есть (здоровых. — Ред.) украинцев 18–59 лет, купить эту вакцину за деньги», — отметил чиновник 9 января в эфире украинского телеканала «Эспрессо ТВ».

Он добавил, что рассчитывать на платные вакцины может будет не раньше, чем во втором полугодии 2021 года, поскольку в настоящее время все объемы уже выкуплены.

На прошлой неделе министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что в стране в настоящий момент не рассматривается применение российской вакцины от коронавируса. По словам чиновника, Киев уже заключил договор по поставке вакцины китайской фармкомпании Sinovac Biotech.

Кроме того, Степанов подтвердил, что харьковская компания «Биолек» действительно подала заявку на регистрацию российской вакцины «Спутник V».

Вместе с тем политики и общественные деятели неоднократно призывали Киев закупить российский препарат от коронавируса, так как она показала высокую эффективность и безопасность.

В свою очередь украинский президент Владимир Зеленский отказался от «Спутника V», признав, что ему трудно объяснить украинцам, почему страна не хочет закупать российский препарат.

Согласно данным Worldometer на 11 января, на Украине зафиксировано 1,1 млн заболевших COVID-19, при этом 19,8 тыс. человек скончались, а еще 796,4 тыс. ― выздоровели.