Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Общество
Названа вероятная причина ДТП с участием колонны военных автобусов
Общество
Хозяйке сгоревшего под Тюменью дома престарелых предъявили обвинение
Общество
Вирусолог оценил новый способ уничтожения CОVID-19
Мир
Байден выдвинул на пост главы ЦРУ экс-посла в России Уильяма Бернса
Мир
В Турции заявили о готовности ввести в эксплуатацию ЗРК С-400
Общество
В Москве с 13 января откроют вакцинацию от COVID-19 для новых категорий граждан
Авто
В Совфеде поддержали планы лишать прав за три грубых нарушения ПДД
Мир
Экс-премьер Украины назвал условие прекращения конфликта в Донбассе
Общество
Минздрав выдал разрешение на исследование «лайт-вакцины» от COVID-19
Сюжет:

В РФПИ рассказали о финансировании исследований вакцины «Спутник Лайт»

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) финансирует клинические исследования однокомпонентной вакцины от COVID-19 «Спутник Лайт», которые уже одобрены Минздравом РФ. Об этом сообщил в понедельник, 11 января, генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев.

Укол хочешь: премьер проинспектировал производство «Спутника» в Петербурге
Увеличить спрос населения на прививки может публичная вакцинация политиков, уверены в Совфеде

«Российский фонд прямых инвестиций финансирует клинические исследования вакцины «Спутник Лайт», которая является однокомпонентной версией препарата «Спутник V», — заявил он.

Дмитриев отметил, что «Спутник Лайт» может стать эффективным временным решением для многих стран, находящихся на пике заболеваемости COVID-19: препарат способен давать уровень защиты до 85%.

«При этом для российского рынка вакцина «Спутник V» продолжит оставаться основным вакцинным препаратом, используемым для масштабной вакцинации населения», — подчеркнул генеральный директор РФПИ.

Минздрав РФ выдал разрешение на клинические исследования вакцины от COVID-19 «Спутник Лайт» Центру имени Гамалеи 11 января.

В ходе исследования будут оценены безопасность препарата, а также его переносимость и иммуногенность. Исследования планируют завершить к концу 2021 года.

Актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020