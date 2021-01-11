В РФПИ рассказали о финансировании исследований вакцины «Спутник Лайт»

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) финансирует клинические исследования однокомпонентной вакцины от COVID-19 «Спутник Лайт», которые уже одобрены Минздравом РФ. Об этом сообщил в понедельник, 11 января, генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев.

«Российский фонд прямых инвестиций финансирует клинические исследования вакцины «Спутник Лайт», которая является однокомпонентной версией препарата «Спутник V», — заявил он.

Дмитриев отметил, что «Спутник Лайт» может стать эффективным временным решением для многих стран, находящихся на пике заболеваемости COVID-19: препарат способен давать уровень защиты до 85%.

«При этом для российского рынка вакцина «Спутник V» продолжит оставаться основным вакцинным препаратом, используемым для масштабной вакцинации населения», — подчеркнул генеральный директор РФПИ.

Минздрав РФ выдал разрешение на клинические исследования вакцины от COVID-19 «Спутник Лайт» Центру имени Гамалеи 11 января.

В ходе исследования будут оценены безопасность препарата, а также его переносимость и иммуногенность. Исследования планируют завершить к концу 2021 года.

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