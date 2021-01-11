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Аварийные участки на 12 дорогах устранили за время каникул в Липецке

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В Липецке на 12 объектах улично-дорожной сети ведется ремонт, несмотря на новогодние праздники. Работы продолжались и с 1 по 10 января. Две бригады муниципального управления благоустройства ремонтировали участки улиц Московской, Стаханова, Кривенкова, Сокольского путепровода и центра города.

Как пояснил Lipetskmedia начальник управления Алексей Романчукевич, в некоторых местах асфальт стал разрушаться из-за частого перепада температур. Поэтому было принято решение не дожидаться окончания новогодних праздников, а залатать проблемные участки.

На неделе специалисты должны продолжить ремонт покрытия на Сокольском путепроводе и улице Папина, а также привести в порядок дорогу в Дачном районе.

Сначала планируется срезать старый разрушенный слой асфальтобетона, очистить участки и после этого асфальтировать их с помощью смеси, разогретой до 250 градусов.

В середине декабря 2020 года сообщалось о переносе запуска движения в тестовом режиме по улице Баумана в Липецке. Подрядчик должен был доставить ограждения и дорожные знаки.

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