Ученый оценил возможность существования российского штамма COVID-19

Научный руководитель ГУ НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова РАМН Виталий Зверев прокомментировал возможность существования российского штамма коронавирусной инфекции. Свое мнение он выразил в понедельник, 11 января, в беседе с журналистами РЕН ТВ.

По словам специалиста, «это всё очень условно, потому что все эти штаммы мало чем друг от друга отличаются». Он напомнил, что ранее появлялась информация о появлении так называемого сибирского штамма.

«Тот, который был в Китае и в Америке, они действительно отличаются. <…> У нас тот штамм был, который попал вроде как из Испании или с севера Италии», — отметил он.

Британский штамм вируса, как подчеркнул Зверев, был обнаружен не только в Великобритании, но и в Голландии практически в одно и то же время. По его мнению, это никак не влияет на свойства вируса.

«Единственное, что есть, — быстро распространяется. Но тоже пока бездоказательно, понимаете. Непонятно, почему он быстро распространяется. Может быть, это связано с теми условиями, которые были в Англии. Все зависит от того, насколько люди соблюдают правила, которые были установлены», — добавил Зверев.

Молекулярный биолог, заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии факультета естественных наук Новосибирского государственного университета Сергей Нетесов, в свою очередь, призвал не «национализировать» различные штаммы коронавируса.

«Я бы не занимался доказательством российской принадлежности той или иной мутации, потому что любые значительные мутации на самом деле распространятся по всему миру, как это произошло с так называемым британским штаммом, варианты которого выявлены уже в десятках стран, и их число растет», — отметил он, подчеркнув, что важно побороть вирус, а не присвоить ему название.

Ранее в понедельник директор Центра Гамалеи Александр Гинцбург допустил существование российского штамма коронавируса. По словам эксперта, в России изучению подвергаются существенно меньше образцов вирусов, чем в Великобритании, поэтому пока новых разновидностей не было обнаружено.

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