Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Происшествия
Грузовик столкнулся с колонной военных автобусов в Подмосковье
Общество
Хозяйке сгоревшего под Тюменью дома престарелых предъявили обвинение
Общество
Вирусолог оценил новый способ уничтожения CОVID-19
Мир
Байден выдвинул на пост главы ЦРУ экс-посла в России Уильяма Бернса
Мир
В Турции заявили о готовности ввести в эксплуатацию ЗРК С-400
Общество
В Москве с 13 января откроют вакцинацию от COVID-19 для новых категорий граждан
Авто
В Совфеде поддержали планы лишать прав за три грубых нарушения ПДД
Мир
Экс-премьер Украины назвал условие прекращения конфликта в Донбассе
Общество
Минздрав выдал разрешение на исследование «лайт-вакцины» от COVID-19
Сюжет:

Ученый оценил возможность существования российского штамма COVID-19

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Научный руководитель ГУ НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова РАМН Виталий Зверев прокомментировал возможность существования российского штамма коронавирусной инфекции. Свое мнение он выразил в понедельник, 11 января, в беседе с журналистами РЕН ТВ.

Дальше — меньше: обойдет ли Россию третья волна COVID-19
Вирусологи дали прогноз распространения «британского» штамма в РФ в 2021 году

По словам специалиста, «это всё очень условно, потому что все эти штаммы мало чем друг от друга отличаются». Он напомнил, что ранее появлялась информация о появлении так называемого сибирского штамма.

«Тот, который был в Китае и в Америке, они действительно отличаются. <…> У нас тот штамм был, который попал вроде как из Испании или с севера Италии», — отметил он.

Британский штамм вируса, как подчеркнул Зверев, был обнаружен не только в Великобритании, но и в Голландии практически в одно и то же время. По его мнению, это никак не влияет на свойства вируса.

«Единственное, что есть, — быстро распространяется. Но тоже пока бездоказательно, понимаете. Непонятно, почему он быстро распространяется. Может быть, это связано с теми условиями, которые были в Англии. Все зависит от того, насколько люди соблюдают правила, которые были установлены», — добавил Зверев.

Молекулярный биолог, заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии факультета естественных наук Новосибирского государственного университета Сергей Нетесов, в свою очередь, призвал не «национализировать» различные штаммы коронавируса.

«Я бы не занимался доказательством российской принадлежности той или иной мутации, потому что любые значительные мутации на самом деле распространятся по всему миру, как это произошло с так называемым британским штаммом, варианты которого выявлены уже в десятках стран, и их число растет», — отметил он, подчеркнув, что важно побороть вирус, а не присвоить ему название.

Ранее в понедельник директор Центра Гамалеи Александр Гинцбург допустил существование российского штамма коронавируса. По словам эксперта, в России изучению подвергаются существенно меньше образцов вирусов, чем в Великобритании, поэтому пока новых разновидностей не было обнаружено.

к

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020