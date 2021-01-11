Поликлиника и бассейн в Южно-Сахалинске остались без теплоснабжения

Часть жилых домов Южно-Сахалинска, городской бассейн и поликлиника № 1 в понедельник, 11 января, были лишены отопления из-за аварии на трубопроводе. По данным Сахалинской коммунальной компании, теплоснабжение было нарушено в Спортивном проезде в домах № 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, в домах № 1, 3, 5, 7, 9, 13, 15 на Коммунистическом проспекте.

Также в зону аварийного отключения попали дома № 7 на улице Зеленой в Березняках, здания городского бассейна и поликлиники № 1, передает ИА SakhalinMedia. Организованы восстановительные работы.

Ранее началось повышение температуры в системе отопления из-за похолодания в Москве. После прогнозов синоптиков было принято решение скорректировать температуру теплоносителя в системе теплоснабжения.