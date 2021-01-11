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Самарские школы перевели на очный режим обучения

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Школы в Самарской области возобновили очный режим обучения. На занятия пришли учащиеся всех классов, с 1-го до 11-го. Решение одобрили региональные Роспотребнадзор и министерство здравоохранения. Оно было принято в связи со снижением в области заболеваемости ОРВИ и пневмонией. В ситуации с COVID-19 также отмечена положительная динамика.

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При этом, как пишет НИА «Самара», в школах начали действовать новые санитарные правила. В частности, за каждый пропущенный день школьник должен предоставить справку от участкового врача. До недавнего времени ученик мог не посещать школу три дня и вернуться без справки.

На входе в образовательные учреждения продолжает действовать утренний фильтр с обязательным измерением температуры. Движение по коридорам ограничено. Требования по проветриванию помещений и разделению детей по классам остаются в силе.

В декабре 2020 года Общественная палата Самарской области выступила против переноса учебного года на 1 октября. Так организация отреагировала на законопроект, внесенный в Госдуму в середине ноября. Авторы инициативы предложили провести добровольный эксперимент по переносу начала учебного процесса на месяц.

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