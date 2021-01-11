В Роспотребнадзоре прокомментировали ситуацию с новым штаммом коронавируса

Заместитель директора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов в разговоре с «Известиями» 11 января рассказал, что в настоящее время делать какие-либо прогнозы по новому штамму коронавируса преждевременно.

«Понятно было, что вирус будет мутировать, что и происходит. Мы видим, что «британский» штамм оказался немного более заразен, его репродуктивное число выросло с 1,1 до 1,5 (этот показатель означает, сколько человек может заразить один инфицированный). Но, по мнению всех специалистов в мире, главным является факт того, что тяжесть течения инфекции не увеличилась. Остался прежним и способ распространения — преимущественно воздушно-капельный», — отметил Горелов.

Он подчеркнул, что тест-системы Роспотребнадзора позволяют выявлять британский штамм, проводить эпидемический надзор и оперативно реагировать, чтобы препятствовать его дальнейшему распространению. Кроме того, по его словам, созданные в России вакцины так же защищают и от британского штамма.

«Поскольку британский штамм — разновидность все той же коронавирусной инфекции, то и меры профилактики остаются теми же, которые уже доказали свою эффективность. Это своевременное выявление инфекции, изоляция заболевших, соблюдение социальной дистанции и использование средств индивидуальной защиты и, конечно, вакцинация. Всех пребывающих из-за рубежа обязательно обследуют на коронавирус. Благодаря этим мерам инфицированный британским штаммом пациент был своевременно выявлен, изолирован и сейчас здоров», — сказал Горелов.

Он добавил, что помимо принятых мер профилактики на текущий момент полностью закрыты границы с Великобританией. Все эти мероприятия, как утверждает представитель Роспотребнадзора, позволят разорвать эпидемическую цепочку и не допустить распространения нового штамма в России.

Ранее в этот же день стало известно, что государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» изучает образец нового штамма коронавируса, выявленного в Великобритании.

Накануне глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России был выявлен первый случай британского штамма коронавируса.

Мутацию COVID-19 в Великобритании выявили в середине декабря 2020 года. Из-за этого многие государства приостановили сообщение с Соединенным Королевством, а в стране усилили карантинные меры.

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